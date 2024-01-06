Подготовка к взлету начинается задолго до того, как самолет выруливает на взлетную полосу.

Пилот проводит предполетную проверку всех систем самолета и проверяет погодные условия по маршруту. Затем экипаж получает разрешение от диспетчера на запуск двигателей и начинает руление к началу взлетно-посадочной полосы.

Перед вылетом пилот устанавливает необходимую мощность двигателя, и самолет начинает разгон. Командир следит за показаниями приборов: скоростью, высотой и курсом. По мере увеличения скорости нос самолета поднимается все выше и выше, и в какой-то момент пилот отрывает самолет от земли и поднимается в воздух. Экипаж продолжает набирать высоту и скорость, выполняя стандартные процедуры после взлета, пока самолет не достигнет эшелона.