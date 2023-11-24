По данным исследований, самые грязные места в самолетах – это подлокотники, откидные столики, спинки кресел, а также панель управления, расположенная над головой.

На этих поверхностях могут скапливаться бактерии, микробы и различные загрязнения, оставленные предыдущими пассажирами.

Ученые провели исследования, которые показали наличие кишечной палочки, а также золотистого стафилококка на таких поверхностях в самолетах между рейсами.

Уровень бактерий в салоне самолёта может быть в 5-20 раз выше, чем дома. Поэтому стоит проявлять осторожность и мыть руки как можно чаще во время полета, а также при возможности протирать подлокотники и столики влажными салфетками перед использованием.