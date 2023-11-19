Зачем брать с собой в полет теннисный мяч

Если вам предстоит длительный перелет, стоит заранее позаботиться о своем комфорте. Например, взять наушники, подушку для шеи, а еще по крайней мере один теннисный мяч.

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Рассказываем, почему он вам точно понадобится в самолете, в материале "Рамблера".

Длительное сидение создает нагрузку на суставы и позвоночник, а также на мышцы, которые помогают стабилизировать эти части тела. Во время путешествия мы можем провести пару часов, сидя в ожидании своего рейса, а потом провести еще пару часов в полете.

Слишком долгое сидение также может привести к образованию тромбов, из-за этого некоторые пассажиры надевают компрессионные носки. Врачи рекомендуют стараться двигаться каждые 2-3 часа, чтобы улучшить кровообращение. Например, ходить из начала самолет в конец и обратно.

Однако, если вы не можете встать из-за турбулентности или спящего соседа, вы можете воспользоваться теннисным мячом. Играть в теннис вам не придется, но можно сделать себе самомассаж. Перекатывая мяч по определенным участкам тела, вы можете снять мышечное напряжение и улучшить кровоток во время полета. Для этого плотно прижмите его к телу, положите под поясницу, ноги, шею или же стопы.

Пример упражнения: вдавите мяч в пол ногой и перекатывайте его вперед и назад от пальцев до пятки в течение 30 секунд. То же самое повторите на другую ногу. Это помогает от боли не только в ногах, но и спине.