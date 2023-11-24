Бизнес-залы в аэропортах предлагают пассажирам повышенный комфорт и удобства во время ожидания вылета.

В отличие от обычных залов ожидания, в бизнес-залах есть отдельные кресла, диваны и кабинки, где можно отдохнуть в тишине и спокойствии. Также в стоимость пользования бизнес-залом входят бесплатное питание и напитки.

Купить билет бизнес-класса. Пассажиры бизнес-класса автоматически получают доступ.

Быть участником программ лояльности определенных авиакомпаний и иметь соответствующий статус. Например, золотой статус в программе Aeroflot Bonus дает доступ в бизнес-залы.

Купить отдельно разовый проход в бизнес-зал. Стоимость таких билетов обычно составляет около $30.

Иметь кредитную карту премиум класса, которая автоматически предоставляет доступ в аэропортовые бизнес-залы по всему миру. Чтобы попасть в бизнес-зал аэропорта можно несколькими способами: