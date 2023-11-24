Как можно попасть в бизнес-зал аэропорта: видео
Бизнес-залы в аэропортах предлагают пассажирам повышенный комфорт и удобства во время ожидания вылета.
В отличие от обычных залов ожидания, в бизнес-залах есть отдельные кресла, диваны и кабинки, где можно отдохнуть в тишине и спокойствии. Также в стоимость пользования бизнес-залом входят бесплатное питание и напитки.
Чтобы попасть в бизнес-зал аэропорта можно несколькими способами:
- Купить билет бизнес-класса. Пассажиры бизнес-класса автоматически получают доступ.
- Быть участником программ лояльности определенных авиакомпаний и иметь соответствующий статус. Например, золотой статус в программе Aeroflot Bonus дает доступ в бизнес-залы.
- Купить отдельно разовый проход в бизнес-зал. Стоимость таких билетов обычно составляет около $30.
- Иметь кредитную карту премиум класса, которая автоматически предоставляет доступ в аэропортовые бизнес-залы по всему миру.
Проживание в отеле во время путшествий приносит радость и удовольствие, но важно помнить о том, что существуют предметы, которые не следует забирать с собой.
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