Что нельзя забирать из отелей

Проживание в отеле приносит радость и удовольствие, но важно помнить о том, что существуют предметы, которые не следует забирать с собой. Соблюдение этических правил помогает поддерживать комфорт и уважение к месту, где вы временно пребываете. "Рамблер" расскажет, что нецелесообразно уносить из отелей, соблюдая правила хорошего тона.

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Оказывается, часть интерьера или бытовые приборы становятся объектами воровства в гостиницах. Убытки, понесенные отелями из-за этого, достигают колоссальных сумм. Впрочем, есть те, кто предпочитает ничего не использовать, опасаясь лишних расходов.

Что касается вопроса о том, что можно брать с собой, а что нет, здесь есть некоторые правила. Например, одноразовые вещи, такие как косметика и прочее, упакованные в герметичные упаковки, можно брать. К ним относятся тапочки, зубные щетки, гели и мыла для гостиниц, шампуни и другие средства гигиены. Эти вещи обычно выкидывают после того, как гость выезжает, так что, скорее всего, никто не будет против, если вы их возьмете.

Также вы можете взять предметы канцелярии с логотипом отеля. Блокнот, ручка, и другие мелочи могут быть полезными и приятными воспоминаниями.

Но что лучше оставить? В первую очередь, текстиль и элементы декора. Полотенца, халаты, шторы, ковры и декоративные предметы остаются в отеле. Также лучше оставить бытовые приборы, электронику, элементы освещения и предметы временного пользования.