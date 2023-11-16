Что нельзя забирать из отелей

Проживание в отеле приносит радость и удовольствие, но важно помнить о том, что существуют предметы, которые не следует забирать с собой. Соблюдение этических правил помогает поддерживать комфорт и уважение к месту, где вы временно пребываете. "Рамблер" расскажет, что нецелесообразно уносить из отелей, соблюдая правила хорошего тона.

Что нельзя забирать из отелей
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Оказывается, часть интерьера или бытовые приборы становятся объектами воровства в гостиницах. Убытки, понесенные отелями из-за этого, достигают колоссальных сумм. Впрочем, есть те, кто предпочитает ничего не использовать, опасаясь лишних расходов.

Что касается вопроса о том, что можно брать с собой, а что нет, здесь есть некоторые правила. Например, одноразовые вещи, такие как косметика и прочее, упакованные в герметичные упаковки, можно брать. К ним относятся тапочки, зубные щетки, гели и мыла для гостиниц, шампуни и другие средства гигиены. Эти вещи обычно выкидывают после того, как гость выезжает, так что, скорее всего, никто не будет против, если вы их возьмете.

Как сэкономить при бронировании отеля

Также вы можете взять предметы канцелярии с логотипом отеля. Блокнот, ручка, и другие мелочи могут быть полезными и приятными воспоминаниями.

Но что лучше оставить? В первую очередь, текстиль и элементы декора. Полотенца, халаты, шторы, ковры и декоративные предметы остаются в отеле. Также лучше оставить бытовые приборы, электронику, элементы освещения и предметы временного пользования.

Если отель обнаружит пропажу, могут быть разные последствия: от просьбы вернуть вещи до списания штрафа с карты, добавления в черный список или даже обращения в полицию. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно знать правила отеля и, если что-то неясно, уточнить на ресепшне. Помните, что лучше уносить с собой приятные воспоминания, а не лишние проблемы.