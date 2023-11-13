Как сэкономить при бронировании отеля

Цены на отели по-прежнему значительно выше, чем были до пандемии коронавируса. По словам экспертов, за последние три года стоимость номеров резко выросла, в некоторых городах, например, в Париже на 38%, в Лондоне - на 33%.

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Но, несмотря на это, все еще есть способы, которые помогут сэкономить на гостинице в путешествии. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Выбирайте правильные даты бронирования

Существует убеждение, что при раннем бронировании цены на отели ниже, и это действительно так, особенно, если вы направляетесь в популярное место для круглогодичного отдыха. В некоторых случаях благодаря предоплате можно получить хорошую скидку.

Однако это правило актуально не везде. В крупных городах часто снижают цены за несколько недель до предполагаемой поездки. Бронирование в последние моменты перед вылетом может привести к снижению цен, так как некоторые отельеры стремятся заполнить как можно больше номеров.

Можно забронировать отель, в котором предусмотрена бесплатная отмена бронирования, а за несколько дней или недель перед вылетом проверить другие варианты. Возможно, вы сможете найти что-то дешевле и при этом не придется платить за предыдущую бронь.

Путешествуйте в несезон

Если вы хотите отдохнуть дешевле, лучше путешествовать в периоды более низкого спроса. Если у вас есть возможность поехать в отпуск осенью, а не летом, в феврале, а не на новогодние праздники, вы можете сэкономить на перелете и стоимости номеров.

Проверьте наличие скидок и промокодов

Поищите предложения, связанные с путешествиями, на сайтах, например, вашего банка или корпоративном портале компании, в которой вы работаете. Часто сотрудникам предоставляют скидки, в том числе на проживании в отелях. Изучите информацию про туристический кешбэк. Это государственная программа, по которой можно вернуть до 20% стоимости путешествия по России, но максимум - 20 тысяч рублей, за поездки на Дальний Восток - до 40 тысяч рублей.

Проанализируйте всю стоимость, а не только стоимость номера