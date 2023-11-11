Как отправиться в железнодорожный круиз

Все наслышаны о морских и речных круизах, но, как оказалось, существуют и железнодорожные. На поезде можно отправиться в путешествие по самым живописным местам нашей страны — от Байкала до Селигера — и даже за ее пределы. О том, как отправиться в ж/д круиз — в материале "Рамблер".

Железнодорожные круизы — это комфортабельные поездки в мобильном отеле, который пересекает просторы нашей страны по рельсам. В стоимость большинства туров входит экскурсионное обслуживание, проживание в поезде и питание в вагоне-ресторане, купе или кафе в городе.

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Вместе с пассажирами по живописным дорогам путешествуют гиды, которые рассказывают местные легенды и проводят экскурсии по достопримечательностям маршрута, а проводники часто одеты в форму образца начала XX века.

Поездки длятся от пары часов до нескольких суток. Среди направлений — Байкал, Урал, Карелия, Селигер, Беларусь, Абхазия а новые маршруты появляются каждый год. Например, в этом ноябре стартовал свежий северный тур, в программе которого посещение Петрозаводска, Мурманска и Вологды, знакомство с культурой саамов и карелов и охота на северное сияние.

Карелия считается самым популярным направлением для железнодорожных круизов, ежегодно ж/д туры туда раскупают тысячи туристов.

На втором месте, по данным РЖД, — круизы на Кавказ, особенно популярен поезд "Жемчужина Кавказа". В этот круиз входит посещение самых известных достопримечательностей Кавказских гор — плато Лаго-Наки, осетинские ущелья, Нихалойские водопады, крепость Нарын-Кала, Приэльбрусье.

Также отмечается повышенный спрос на новогодние туры. В железнодорожном круизе "Зимняя сказка" путешественников ждет встреча с Дедом Морозом в Великом Устюге, мастер-классы по народным промыслам и экскурсия по самым интересным местам Костромы.

В Беларусь в новогодние праздники ходит круизный поезд "Белорусский вояж". Туристы посетят Гродно и Минск, где познакомятся с культурой страны, отведают блюда национальной кухни из экологически чистых продуктов и посетят старинные европейские замки.

Для того, чтобы попасть на такой поезд, достаточно забронировать билет на сайте ж/д оператора или купить его на кассе вокзала, а иногда там даже дают ретро-билеты.