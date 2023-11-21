Советы для тех, кто впервые собирается в Таиланд: видео
Тем, кто впервые собирается посетить Таиланд, стоит учитывать некоторые нюансы, чтобы поездка прошла комфортно и безопасно.
Первое время стоит быть осторожнее с едой на улицах. Лучше выбирать проверенные кафе и рестораны, особенно если у вас чувствительный желудок. Так как большинство блюд в тайской кухне по умолчанию острые, при заказе еды просите, чтобы вам не добавляли дополнительные специи.
Также следует проявлять особую осторожность на дорогах. В Таиланде стиль вождения зачастую агрессивный. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора и всегда смотрите по сторонам.
Что надо обязательно сделать перед сдачей багажа в аэропорту.
Рамблер: главные новости