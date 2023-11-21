Первое время стоит быть осторожнее с едой на улицах. Лучше выбирать проверенные кафе и рестораны, особенно если у вас чувствительный желудок. Так как большинство блюд в тайской кухне по умолчанию острые, при заказе еды просите, чтобы вам не добавляли дополнительные специи.