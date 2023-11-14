Эксперт объяснила, как умещать в ручную кладь все нужные вещи

Стилист из Лос-Анджелеса Алекса Понтелло рассказала, как путешествовать с ручной кладью и при этом брать с собой все необходимое. Об этом сообщает The Sun.

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Прежде всего эксперт посоветовала складывать все вещи в рулоны.

Кроме того, по словам стилиста, она никогда не обходится в поездках без полиэтиленового пакета для влажных вещей – этот пакет особенно необходим, если вы отправляетесь в жаркую страну.

В пластиковый пакет можно смело положить мокрые вещи, а также косметику и предметы гигиены, если они начнут протекать.

Алекса также рекомендовала брать с собой не больше трех пар нейтральной обуви.