$99.27+0.79104.06+0.19

Какие вещи необходимо переложить из багажа в ручную кладь

Правила перевозки багажа при путешествиях самолетом довольно строгие. Большинство из них всем хорошо известны, однако для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, регистрируясь на рейс перед посадкой, следует все их освежить в памяти.

Какие вещи необходимо переложить из багажа в ручную кладь
© Unsplash

"Рамблер" решил напомнить, что провозить запрещено категорически и в ручной клади, и в регистрируемом багаже, а что будет важно переложить в ручную кладь из большого чемодана.

Видео дня

Что запрещено к провозу и в багаже, и в ручной клади

  • Взрывчатые вещества в любом виде,
  • легковоспламеняющиеся жидкости,
  • сжиженные или сжатые газы,
  • твердые воспламеняющиеся вещества,
  • органические перекиси и окисляющиеся вещества,
  • токсичные вещества и радиоактивные материалы,
  • ядовитые и отравляющие вещества,
  • едкие и коррозирующие вещества,
  • передвижные устройства с литиевыми батареями (например, электросамокаты),
  • кейсы с устройствами защиты, специальные контейнеры и портфели для перевозки денежных средств, которые содержат опасные грузы, перечисленные выше, пиротехницеские вещества или литиевые батареи,
  • средства самозащиты или другие, выводящие из строя (например, баллон со слезоточивым газом).

Что разрешено провозить в ручной клади

  • Запасные батареи: либо одна батарея мощностью не более 300 Вт-ч, либо две, каждая из которых мощностью будет не более 160 Вт-ч.
  • Портативная электронная техника с литий-ионными батареями: фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и тп.
  • Переносные зарядные устройства.

Здесь следует особое внимание уделить тому, что все устройства, работающие на литиевых батареях, на время перевозки в воздушном судне должны быть полностью выключены и помещены в защитную упаковку. Важно, чтобы они случайно не активировались, не повредились и не вышли из строя во время полета.

Эксперт рассказал, как избежать потери багажа при перелете

Емкость каждой литий-ионной батареи в электронных устройствах не должна превышать 100 Вт-ч, и при этом отвечать требованиям прохождения испытаний согласно рекомендациям по перевозке опасных грузов руководства ООН по испытаниям и критериям.

Любые переносные зарядные устройства могут перевозиться исключительно в ручной клади.

У запасных батарей необходимо изолировать контакты или поместить в заводские оригинальные упаковки.

Важные моменты

  • Не все авиакомпании разрешают проносить с собой в самолет еду – это стоит узнать заранее, прочитав правила на сайте той авиакомпании, с которой вы планируете путешествие. Детское питание брать разрешено.
  • Любые жидкости, гели и аэрозоли, чей состав не противоречит вышеперечисленным правилам, разрешено брать с собой на борт, если объем каждой из них не превышает 100 мл. Емкости должны находится в прозрачном и плотно закрывающемся пакете размером 20х20.
  • Лекарства допускаются на борт. В некоторых случаях для этого может понадобится справка или рецепт от врача.
  • Хрупкие предметы и драгоценности разрешены к перевозке на борту самолета.