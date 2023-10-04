Какие вещи необходимо переложить из багажа в ручную кладь
Правила перевозки багажа при путешествиях самолетом довольно строгие. Большинство из них всем хорошо известны, однако для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, регистрируясь на рейс перед посадкой, следует все их освежить в памяти.
"Рамблер" решил напомнить, что провозить запрещено категорически и в ручной клади, и в регистрируемом багаже, а что будет важно переложить в ручную кладь из большого чемодана.
Что запрещено к провозу и в багаже, и в ручной клади
- Взрывчатые вещества в любом виде,
- легковоспламеняющиеся жидкости,
- сжиженные или сжатые газы,
- твердые воспламеняющиеся вещества,
- органические перекиси и окисляющиеся вещества,
- токсичные вещества и радиоактивные материалы,
- ядовитые и отравляющие вещества,
- едкие и коррозирующие вещества,
- передвижные устройства с литиевыми батареями (например, электросамокаты),
- кейсы с устройствами защиты, специальные контейнеры и портфели для перевозки денежных средств, которые содержат опасные грузы, перечисленные выше, пиротехницеские вещества или литиевые батареи,
- средства самозащиты или другие, выводящие из строя (например, баллон со слезоточивым газом).
Что разрешено провозить в ручной клади
- Запасные батареи: либо одна батарея мощностью не более 300 Вт-ч, либо две, каждая из которых мощностью будет не более 160 Вт-ч.
- Портативная электронная техника с литий-ионными батареями: фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и тп.
- Переносные зарядные устройства.
Здесь следует особое внимание уделить тому, что все устройства, работающие на литиевых батареях, на время перевозки в воздушном судне должны быть полностью выключены и помещены в защитную упаковку. Важно, чтобы они случайно не активировались, не повредились и не вышли из строя во время полета.
Емкость каждой литий-ионной батареи в электронных устройствах не должна превышать 100 Вт-ч, и при этом отвечать требованиям прохождения испытаний согласно рекомендациям по перевозке опасных грузов руководства ООН по испытаниям и критериям.
Любые переносные зарядные устройства могут перевозиться исключительно в ручной клади.
У запасных батарей необходимо изолировать контакты или поместить в заводские оригинальные упаковки.
Важные моменты
- Не все авиакомпании разрешают проносить с собой в самолет еду – это стоит узнать заранее, прочитав правила на сайте той авиакомпании, с которой вы планируете путешествие. Детское питание брать разрешено.
- Любые жидкости, гели и аэрозоли, чей состав не противоречит вышеперечисленным правилам, разрешено брать с собой на борт, если объем каждой из них не превышает 100 мл. Емкости должны находится в прозрачном и плотно закрывающемся пакете размером 20х20.
- Лекарства допускаются на борт. В некоторых случаях для этого может понадобится справка или рецепт от врача.
- Хрупкие предметы и драгоценности разрешены к перевозке на борту самолета.