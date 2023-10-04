Какие вещи необходимо переложить из багажа в ручную кладь

Правила перевозки багажа при путешествиях самолетом довольно строгие. Большинство из них всем хорошо известны, однако для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, регистрируясь на рейс перед посадкой, следует все их освежить в памяти.

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"Рамблер" решил напомнить, что провозить запрещено категорически и в ручной клади, и в регистрируемом багаже, а что будет важно переложить в ручную кладь из большого чемодана.

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Что запрещено к провозу и в багаже, и в ручной клади

Взрывчатые вещества в любом виде,

легковоспламеняющиеся жидкости,

сжиженные или сжатые газы,

твердые воспламеняющиеся вещества,

органические перекиси и окисляющиеся вещества,

токсичные вещества и радиоактивные материалы,

ядовитые и отравляющие вещества,

едкие и коррозирующие вещества,

передвижные устройства с литиевыми батареями (например, электросамокаты),

кейсы с устройствами защиты, специальные контейнеры и портфели для перевозки денежных средств, которые содержат опасные грузы, перечисленные выше, пиротехницеские вещества или литиевые батареи,

средства самозащиты или другие, выводящие из строя (например, баллон со слезоточивым газом).

Что разрешено провозить в ручной клади

Запасные батареи: либо одна батарея мощностью не более 300 Вт-ч, либо две, каждая из которых мощностью будет не более 160 Вт-ч.

Портативная электронная техника с литий-ионными батареями: фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и тп.

Переносные зарядные устройства.

Здесь следует особое внимание уделить тому, что все устройства, работающие на литиевых батареях, на время перевозки в воздушном судне должны быть полностью выключены и помещены в защитную упаковку. Важно, чтобы они случайно не активировались, не повредились и не вышли из строя во время полета.

Емкость каждой литий-ионной батареи в электронных устройствах не должна превышать 100 Вт-ч, и при этом отвечать требованиям прохождения испытаний согласно рекомендациям по перевозке опасных грузов руководства ООН по испытаниям и критериям.

Любые переносные зарядные устройства могут перевозиться исключительно в ручной клади.

У запасных батарей необходимо изолировать контакты или поместить в заводские оригинальные упаковки.