$92.05+0.1398.32-0.09

Эксперт рассказал, какие предметы можно забирать домой из гостиничного номера

Что можно и что нельзя брать домой из отеля? На этот вопрос ответил эксперт по этикету Уильям Хэнсон, сообщает DailyMail.

Эксперт рассказал, какие предметы можно забирать из гостиничного номера
© pxhere

Он объясняет, что можно взять с собой мелочи, например, зубные наборы и наборы для бритья, миниатюры шампуня и геля для душа, а также тапочки.

Названы самые грязные вещи в номерах, которых стоит избегать

По словам Хэнсона, открытка с красивой фотографией отеля или бумага с подробной информацией также могут быть вынесены из номера. Это будет хорошим низкоуровневым маркетингом для отеля.

Эксперт отмечает, что такие вещи как кружка или чашки с блюдцами, стаканы, подушка, халат и прочее лучше оставить в комнате, потому что воровать – это не правило хорошего этикета. Если вам действительно понравилась посуда в номере, скорее всего, ее могут продавать на территории отеля, так что лучше спрашивать.

Ранее мы рассазывали о том, как понять, что в ваш номер в отеле заходили без спроса.