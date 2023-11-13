Эксперт рассказал, какие предметы можно забирать из гостиничного номера

Что можно и что нельзя брать домой из отеля? На этот вопрос ответил эксперт по этикету Уильям Хэнсон, сообщает DailyMail.

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Он объясняет, что можно взять с собой мелочи, например, зубные наборы и наборы для бритья, миниатюры шампуня и геля для душа, а также тапочки.

По словам Хэнсона, открытка с красивой фотографией отеля или бумага с подробной информацией также могут быть вынесены из номера. Это будет хорошим низкоуровневым маркетингом для отеля.

Эксперт отмечает, что такие вещи как кружка или чашки с блюдцами, стаканы, подушка, халат и прочее лучше оставить в комнате, потому что воровать – это не правило хорошего этикета. Если вам действительно понравилась посуда в номере, скорее всего, ее могут продавать на территории отеля, так что лучше спрашивать.