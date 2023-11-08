Названы самые грязные вещи в номерах, которые стоит избегать

Даже самая тщательная уборка не может сделать гостиничный номер абсолютно чистым. И все же некоторые предметы особенно трудно дезинфицировать, поэтому к ним и вовсе не стоит прикасаться.

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Инфекционист Нидхи Гилдаял рассказала изданию The Sun, что последнее, к чему можно притрагиваться в номере отеля, – это диваны и стулья, так как их редко чистят, разве что избавляются от пятен на них. В крайнем случае можно постелить чистое полотенце на мебель и только после это садиться либо ложиться на нее.

То же самое касается штор и ковров: они впитывают в себя любые витающие в воздухе бактерии и копят их в себе. И, конечно, их не стирают каждый раз после выселения очередного туриста.

Пульт для телевизора – еще один предмет, кишащий бактериями. Перед первым использованием лучше протереть его бактериальной салфеткой.

Наконец, опасность представляет даже душевая лейка, в которой могут затаиться легионеллы. Прежде чем принять душ, инфекционист рекомендует включить горячую воду и выждать пару минут.