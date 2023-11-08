Россия и Бали возобновят прямые перелеты
В посольстве Индонезии в Москве сообщили, что между странами возобновятся прямые перелеты. Переговоры об этом находятся на стадии завершения. Об этом пишут «Известия».
В диппредставительстве отметили, что авиакомпания «Россия» выполнила все административные требования. Согласование некоторых технических и эксплуатационных условий находится на финальном этапе.
«Посольство с нетерпением ожидает завершения этого процесса и восстановления прямого авиасообщения между РФ и Индонезией, как это было до пандемии COVID-19», — рассказали в диппредставительстве.
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