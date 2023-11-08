Что такое ответственный туризм и почему сейчас это так важно

Каждый год 8 ноября отмечается Международный день ответственного туризма.

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Всемирный день ответственного туризма — это международно признанная дата, поддерживаемая Всемирной туристской организацией ООН, которая подчеркивает, как туризм может сделать мир лучше.

Видео дня

Международный день ответственного туризма напоминает людям о важности ответственного и устойчивого подхода к туризму. Это может помочь в сохранении культурного наследия и природной среды, а также способствовать справедливому и распределенному развитию различных регионов мира.

Международный центр ответственного туризма (СОТ) был создан в России в 2015 году под руководством Натальи Дроновой. Основной целью проекта является объединение усилий различных структур и индивидуальных лиц для развития ответственного туризма. В данный момент центр находится в контакте с половиной из 89 регионов России.

Что такое ответственный туризм

Ответственный туризм – это туризм, который уважает окружающую среду, сообщество и культуру туристического направления. Его цель – исправить негативные последствия, вызванные безответственным массовым туризмом. Этот тип туризма направлен на создание устойчивого развития туризма, который защищает интересы местных сообществ и объектов наследия внутри этих сообществ.

Из чего состоит ответственный туризм

Целью ответственного туризма является сохранение географической целостности места, его жителей, культуры и окружающей среды.

Культурный туризм

Этот тип туризма позволяет туристам посетить места, предлагающие аутентичную культуру, наследие и историю. Туристы посещают выбранные места, чтобы познакомиться и узнать о культуре местных сообществ. Эта практика может включать участие в мероприятиях и фестивалях, которые имеют ценность для местных сообществ, позволяя им познакомиться с различными культурами.

Экотуризм

Этот тип туризма направлен на поддержание экологической устойчивости, культурного признания и экономических возможностей для местных сообществ.

Защита интересов окружающей среды и местного сообщества