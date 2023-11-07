Стюардесса рассказала, как поднять подлокотник кресла у прохода

Бортпроводница рассказала в соцсетях о малоизвестном приеме, позволяющем сделать полет более комфортным.

© Freepik

На большинстве самолетов есть хорошо заметные кнопки, с помощью которых пассажиры могут поднимать и опускать подлокотники средних кресел в самолетах. Однако многие пассажиры полагают, что подлокотник кресла у прохода не поднимается.

Стюардесса Virgin Australia опровергает этот миф в видеоролике, размещенном на официальном аккаунте авиакомпании в TikTok. Девушка говорит, что под подлокотником кресла у прохода часто находится "секретная кнопка", нажав на которую, можно поднять подлокотник.

TikTok/Virgin Australia

На видео, которое просмотрели более 118 000 раз, член экипажа нажимает на "специальную кнопку", расположенную рядом с шарниром подлокотника, и быстро поднимает подлокотник в вертикальное положение.

Подпись гласит: "Вы когда-нибудь испытывали трудности с подлокотником кресла у прохода? Больше не мучайтесь с этим лайфхаком!".