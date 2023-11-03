Что делать, если вам стало плохо в самолете

Самолет для многих становится местом повышенной тревожности — вы находитесь на высоте тысяч километров в ограниченном пространстве с сухим воздухом и другим давлением.

© Unsplash

В такой ситуации кому-то может стать плохо. "Рамблер" объясняет, что нужно делать, если здоровье подвело вас в полете.

Видео дня

Попросите больничный мешок

Авиакомпании не всегда кладут больничный мешок на каждое место, поэтому не рассчитывайте на то, что он будет доступен в любой момент. Когда вы начинаете чувствовать тошноту, соберите свои мысли и начните строить план.

Нажмите кнопку вызова, стюардесса скорее найдет вам пару больничных мешков и салфеток сейчас, чем придется убирать после вас позже. Как правило, лучше сообщить команде, что происходит, чем пытаться скрыть тот факт, что вы чувствуете себя плохо.

Включите вентиляцию

Прохладный ветерок на лице может помочь, поэтому включите вентиляционное отверстие над сиденьем и подумайте о том, чтобы снять куртку или свитер. (Для этого есть вторая причина: если вы думаете, что вас действительно может вырвать, это уменьшает количество предметов, о которых вам придется беспокоиться.)

Подумайте о том, что еще может вас успокоить: возможно, глоток имбирного эля; закрыть глаза и послушать подкаст, а не пытаться читать (если у вас воздушная болезнь, чтение, как правило, ухудшает ситуацию). Избегайте алкоголя и не ешьте ничего, кроме, возможно, крекеров или сухариков.

Направляйтесь к туалету

Да, может быть неудобно забежать в туалет перед людьми, которые ждут очереди. Но для всех будет хуже, если вы будете ждать и не успеете. Будь то рвота или диарея.

Если вы будете в туалете какое-то время, обязательно сообщите об этом кому-нибудь, чтобы они могли проверить вас. Если вы не путешествуете с друзьями или семьей, предупредите стюардессу. Кроме того, имейте в виду, что борт не сможет приземлиться, когда вы там, поэтому вам придется в конце концов выйти.

Обратитесь за медицинской помощью, если она вам нужна

Стюардессы спросят, есть ли в самолете врач (или другой квалифицированный медицинский работник) в случае неотложной медицинской помощи.

Попросите помощи

При этом каждый самолет имеет аптечку первой помощи с основными расходными материалами и медицинскую аптечку, доступную для медицинских работников.

Этот комплект содержит отпускаемые по рецепту лекарства и специализированное медицинское оборудование. Если вам очень плохо или думаете, что к тому времени, как самолет приземлится, вы может стать еще хуже, стоит обратиться за помощью. Например, врач может дать вам лекарства от тошноты или диареи, а в крайних случаях даже ввести внутривенные жидкости, чтобы не обезвоживаться.

Если все станет серьезно, например, у вас опасное для жизни заболевание, а не просто воздушная болезнь или пищевое отравление, в редких случаях рейс может быть перенаправлен, чтобы вы могли попасть в больницу раньше. И независимо от того, есть ли врач на борту или нет, экипаж часто может получить инструкции от специалистов на земле, чтобы помочь понять, что с вами и что они могут сделать для вас, пока вы находитесь в воздухе.