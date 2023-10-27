Отвечая на вопросы и ответы Reddit 33-летняя стюардесса, также известная как sassy_chick01, рассказала о стандартах гигиены в самолете.

«Самолеты грязные. Они их не дезинфицируют. Туалеты просто быстро протирают между рейсами», — призналась стюардесса, но название своей авиакомпании не раскрыла.

Кроме того, пользователи спросили, каким туалетом пользуются сами бортпроводники, потому что никто не видит их в очередях.

Она ответила, что у экипажа есть свои туалеты, но и туда они стараются не заходить часто:

«Большинство из нас стараются по возможности не заходить туда».

Исследование 2015 года, опубликованное Forbes, показало, что туалетная комната на самом деле не самое грязное место в самолете. Согласно отчету, в поддонах спинок сидений содержится в восемь раз больше бактерий, чем в туалетах: 2155 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 6,5 квадратных сантиметров по сравнению с 265 на кнопке смыва.