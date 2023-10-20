Крупнейший профсоюз бортпроводников Великобритании выпустил рекомендации, в соответствии с которыми следует брать с собой в дорогу латексные перчатки и фонарик. Об этом сообщает издание Paddle Your Own Kanoo.

В последние несколько недель активно освещается нашествие клопов в странах Европы и последствия взаимодействия с ними. В этой связи были выпущены новые рекомендации, которые должны обезопасить персонал воздушного судна от потенциальных неприятностей.

С этой целью бортпроводникам предлагается брать с собой в путешествие латексные перчатки и фонарик для того, чтобы можно было осмотреть матрас кровати и мебель на предмет явных признаков присутствия клопов.

Также рекомендуется отказаться от тканевого багажа в пользу жестких чемоданов с гладкими поверхностями: в таком случае клопам будет сложнее добраться до вещей. Сам чемодан следует хранить подальше от кровати и ковров.