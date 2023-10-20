Эксперты рассказали, где выгодно отдохнуть в ноябре

Туроператоры рассказали, на каких курортах можно выгодно отдохнуть в ноябре
В случае пляжного отдыха выгоднее всего в ноябре отправиться в Египет, Турцию или ОАЭ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.
Также в рейтинг наиболее доступных по цене направлений вошли Шри-Ланка, Таиланд, Малайзия и Венесуэла. Замыкают десятку Куба, Мальдивы и Индонезия.
В целом в следующем месяце стоимость туров на самые популярные направления не увеличивается, отмечают туроператоры. Исключение составляют праздничные даты ноября.
Что касается наиболее бронируемых курортов для отдыха в ноябре, то среди них в этом году оказались Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка и Куба.
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