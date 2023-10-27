Ученый рассказал, как предотвратить истерику у ребенка в самолете

Доктор Том Кроуфорд из Оксфордского университета попытался выяснить, как лучше всего избежать детских истерик на борту самолетов, чтобы помочь летающим родителям контролировать своих малышей. Доктор изучил четыре основных причины истерики и наиболее распространенные способы борьбы с ними, а затем вывел специальную формулу.

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Исследование Asda Money показало, что у детей чаще всего случается истерика через 27 минут и 48 секунд после начала полета, причем каждая истерика длится в среднем 15 минут и шесть секунд. Когда вы заперты в салоне самолета под бдительным и осуждающим взглядом попутчиков, эти четверть часа могут показаться самыми длинными в вашей жизни.

Страх раздражать попутчиков настолько силен, что 35% родителей выбрали менее удобный вид транспорта, например автобус, паром, поезд или лодку, чтобы специально не оказаться в этот стрессовый момент.

Формула доктора Тома Кроуфорда позволяет рассчитать количество времени, в течение которого ожидается возникновение истерики во время полета.

Он также выяснил, что наиболее распространенными причинами истерики являются сонливость, скука, голод и шум:

«Если устранить все четыре основные причины истерики, среднее время до возникновения истерики в полете можно увеличить до 129 минут, что почти в пять раз больше ожидаемого.

Это означает, что у родителей, скорее всего, будет поездка без истерик на рейсах продолжительностью менее 129 минут».

Чтобы эффективно устранить четыре основных фактора, вызывающих истерику, родителям необходимо обеспечить ребенку сон в течение первых 37 минут, чтобы победить сонливость. Затем нужно победить скуку, рисуя, просматривая фильмы или давая ребенку планшет или телефон примерно в течении 30 минут. Кроме того, им нужно будет выделить 19 минут, чтобы ребенок перекусил. Так можно предотвратить чувство голода.