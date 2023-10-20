Тревел-блогер раскрыла способ обезопасить себя от воров за границей

Туристы являются главной мишенью для карманных воров. Как обезопасить себя от кражи за границей, порталу NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

По ее словам, лучше всего хранить ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды: до них намного тяжелее добраться. К тому же, если это произойдет, путешественник поймет, что что-то пошло не так.

Выявить потенциальных преступников в толпе крайне трудно, обратила внимание блогер. Зачастую они выглядят прилично и обращаются к туристам с самым обычными вопросами: например, интересуются, сколько сейчас времени или как добраться до пункта назначения.

Также стоит иметь в виду, что нередко мошенники действуют группами: один отвлекает прохожего, другой его обворовывает.