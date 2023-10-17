Пассажирам напомнили, за что их могут снять с рейса

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, за нарушение каких правил пассажира могут выгнать с борта самолета.

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По словам Наталии Ансталь, у каждой авиакомпании есть определенный свод правил.

И в первую очередь это требование к внешнему виду. Наряд не должен быть провокационным и вызывающим. Также нельзя скандалить, драться и эмоционально выступать.

"Внешний вид не должен быть провокационным, вызывающим и вызывать негативные эмоции у других путешественников, иначе вас могут просто выгнать из самолета. Также необходимо соблюдать все правила техники безопасности, о которых сообщают бортпроводники. В ином случае вас опять же могут снять рейса, ведь безопасность людей — это главное. Под запретом драки и какие-то эмоциональные выступления", — объяснила Наталия Ансталь.

Также блогер напомнила, что алкогольное опьянение может стать причиной того, что пассажира могут не попустить на борт.

Наталия Ансталь советует не шутить о взрывчатых и других опасных веществах, которые якобы у вас есть. Вас могут не только не пропустить на рейс, но и вызвать полицию.