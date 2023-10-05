Пассажир пронес в самолет крысу и спрятал ее в нижнем белье

Россиянин пронес на борт самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды, крысу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Провозить крыс в самолетах запрещено, однако мужчина смог пронести грызуна через все контрольные пункты в аэропорту и войти с ним в самолет.

Часть полета животное провело в нижнем белье пассажира. Когда он достал крысу, ее заметила стюардесса. Девушка сообщила о грызуне командиру воздушного судна, и в Минеральных Водах мужчину уже ждала полиция.

Сначала он отрицал наличие крысы у себя и говорил, что бортпроводнице показалось. Однако полицейские смогли найти питомца во время досмотра. Мужчина прятал его в трусах.