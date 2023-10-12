В соцсетях раскритиковали раздражающую привычку пассажиров самолета

Перелеты могут вызывать стресс, поскольку иногда нам приходится сталкиваться с шумными пассажирами, плохой едой и стесненным пространством для ног. Нас раздражает, когда пассажиры вечно сидят в туалетах, откидывают сиденья или громко разговаривают с человеком, сидящим рядом с ними.

© Unsplash

Пользовательница TikTok из Чикаго по имени Джесс Бохоркес , которая регулярно публикует в Интернете советы путешественникам, заявила, что пассажирам, которые обычно выбирают место у окна на борту, не следует использовать оба подлокотника.

«Если у вас есть особая роскошь — место у окна или у прохода, не занимайте оба подлокотника. Пусть у этого бедняка посередине будет хотя бы один бонус — оба подлокотника».

Многие пользователи согласились с Джесс, отметив, что очень раздражает, когда пассажиру с местом по середине не дают нормально пользоваться подлокотниками.

Джесс также посоветовала своим подписчикам никогда не снимать носки в самолете.

«Это должно быть само собой разумеющимся, но, пожалуйста, всегда держите носки».