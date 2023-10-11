Пассажирка устроила скандал из-за отказа соседа поменяться местами

Пассажирка требовала уступить место у окна ее ребенку, чтобы тот мог любоваться видом во время полета. Об инциденте, который закончился скандалом, сообщает издание Mirror.

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Пассажир, имя которого не называется, находился в самолете в ожидании начала пятичасового рейса. В какой-то момент к нему обратилась женщина с ребенком и сказала, что он занял не свое место возле окна – там якобы должен был сидеть ее ребенок.

Мужчина, в свою очередь, показал ей билет, доказав тем самым свое право находиться на месте возле иллюминатора. Соседку такой ответ не удовлетворил: она потребовала освободить нужное сиденье, чтобы сын мог любоваться во время полета открывающимися из окна видами. Она также уточнила, что ребенок летит первый раз, поэтому "заслуживает" сидеть не с краю и не по середине, а у окна.

В результате завязался спор, который могли разрешить только бортпроводники. Даже слова стюардессы о том, что женщина и ребенок не могут заставить другого человека уступить им свое место, не убедили женщину.

По словам пользователя, который поделился своей историей в социальных сетях, ему было некомфортно находиться с недовольной женщиной, так как во время полета она периодически что-то бормотала про его поведение и эгоизм.