Россияне стали чаще отдыхать в Индии

Спрос на отдых в Индии среди россиян постепенно восстанавливается: объем продаж достиг 50-60% от допандемийного уровня. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.

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Так, объемы продаж туров выросли на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По словам генерального директора компании "Индия-тур" Юрия Бхарата, туда в основном едут туристы, которые уже бывали в стране. Он обратил внимание, что Индия по-прежнему является наиболее доступной по стоимости среди стран бассейна Индийского океана.

"Как правило, туристы летят на 2 недели, спрашивают отели категории "три звезды". Чаще других с запросами по Индии обращаются жители Москвы и Екатеринбурга, летят "Аэрофлотом" в Гоа и стыковочными рейсами через Дубай", – поделилась своими наблюдениями руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

Эксперты также озвучили стоимость билетов из Москвы в столицу Индии: они обойдутся как минимум в 40 000 рублей. Арабские авиакомпании, в свою очередь, предлагают рейсы со стыковками от 70 000 рублей.