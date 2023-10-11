"Картой туриста" смогут пользоваться граждане 25 стран

"Картой туриста" смогут пользоваться путешественники из 25 стран
Правительство планирует утвердить перечень из 25 стран, граждане которых смогут оформлять платежную "карту туриста". Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на Министра экономического развития Максима Решетникова.
По словам главы ведомства, на сегодняшний день созданы условия для запуска "карты туриста", благодаря которой иностранцы из-за рубежа смогут открывать счета в России.
"Сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм", – приводятся слова чиновника.
"Карта туриста" может быть запущена в третьем или начале четвертого квартала 2023 года.
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