"Картой туриста" смогут пользоваться граждане 25 стран

Правительство планирует утвердить перечень из 25 стран, граждане которых смогут оформлять платежную "карту туриста". Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на Министра экономического развития Максима Решетникова.

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По словам главы ведомства, на сегодняшний день созданы условия для запуска "карты туриста", благодаря которой иностранцы из-за рубежа смогут открывать счета в России.

"Сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм", – приводятся слова чиновника.

"Карта туриста" может быть запущена в третьем или начале четвертого квартала 2023 года.