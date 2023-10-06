Туристам дали совет, как не привезти клопов из путешествия

Париж сейчас переживает нашествие клопов: они подстерегают местных жителей и туристов в транспорте, гостиницах и других местах. Как обезопасить себя и свои вещи от надоедливых насекомых, изданию The Sun рассказала эксперт Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Мисси Хенриксен.

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По словам специалиста, обычно путешественники предпочитают хранить чемодан со своими вещами в главной комнате – спальне. Однако делать этого не стоит, и вот почему.

Как объяснила Хенриксен, клопы обитают в мебели, одежде и других местах, в которых можно укрыться. Поэтому если в номере и проживают эти вредители, то в первую очередь они будут прятаться в ковре, кровати, кресле и др.

Именно по этой причине не стоит держать чемодан и сами вещи на том же ковре или в непосредственной близости к нему. По мнению эксперта, лучшее, что может сделать отдыхающий – оставить сумки в ванной комнате. Там клопам негде скрыться: кафельные плитки этому вовсе не способствуют.