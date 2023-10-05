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Российские туристы стали лидерами по посещению Пхукета в сентябре

Как сообщает Phuket News , путешественники из России в сентябре приезжали на популярный курорт чаще туристов из других стран.

Турпоток из России на Пхукет был довольно большим и впервые, по оценке специалистов, с апреля обошел китайский.

В сентябре Пхукет посетили 40,2 тысяч российских туристов.

Китайские путешественники, уступившие лидерство россиянам, выбирали местом своего отдыха Пхукет несколько реже. На острове побывали 37,3 тысяч туристов из Китая.

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На третьем месте — отдыхающие на Пхукете австралийцы, их в сентябре оказалось на острове 21,1 тысячи человек.

В пятерку стран из которых на Пхукет прибыло больше всего туристов также вошли Индия и Малайзия: 19 тысяч и 13,1 тысячи человек соответственно.

Ранее Таиланд продлил срок "безвиза" для россиян до 60 дней.