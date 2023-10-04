Таиланд продлил срок "безвиза" для россиян до 60 дней

Генконсульство России в Пхукете сообщило о продлении безвизового пребывания россиян до 60 дней. Продление поездки обойдется российским туристам в $51.

Новый порядок продления срока пребывания в Таиланде для россиян введен с 30 сентября приказом начальника иммиграционной службы страны.

С этого дня, российские граждане, которые приехали в Таиланд по безвизовому штампу на срок до 30 дней, могут продлить свой отдых дополнительно на 30 дней. Об этом говорится в сообщении Генконсульства.

Отметим, что ранее можно было продлить только на семь дней.