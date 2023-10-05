Что известно про нашествие клопов во Франции

Париж столкнулся с нашествием клопов — жители французской столицы и туристы сообщают о массовом появлении кровососущих насекомых в домах, отелях, городском транспорте и других общественных местах. Местные власти заявляют о потенциальной угрозе для здоровья населения. Что об этом известно?

© British Pest Control Association/Flickr

Что известно о нашествии клопов во Франции

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Новости о паразитах появились во время проведения Недели моды в Париже 2023 года, а также менее чем за год до Олимпиады, на которую должны приехать множество зарубежных делегаций и туристов. Впервые о нашествии клопов стало известно летом, когда их начали массово замечать в отелях и съемных квартирах, арендуемых при помощи электронных площадок.

В последнее время на насекомых стали жаловаться посетители кинотеатров, пассажиры Парижского метрополитена, высокоскоростных поездов, столичного аэропорта Шарль-де-Голль, а также других систем общественного транспорта.

Туристы стали публиковать видео с паразитами в социальных сетях, призывая других путешественников проявлять бдительность, прежде чем сесть в тканевое кресло или положить на него вещи. Кроме того, клопы были обнаружены на пассажирском пароме, прибывшем из Марселя в Танжер.

Что о нашествии клопов сказали в Минздраве Франции

Глава Минздрава Франции Орельян Руссо заявил, что жителям Парижа не стоит впадать в панику из-за нашествия постельных клопов. По его словам, проблем с насекомыми в стране нет.

«Не нужно создавать панику, у нас нет нашествия клопов, это никак не связано с иммиграцией, если об этом нужно сказать отдельно. Это связано с перемещениями: когда вы путешествуете, вы можете перенести их на себе из-за границ», — сообщил Руссо.

Что о нашествии клопов сказали власти Франции

Заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар во время выступления по телевидению заявил о факторах риска и о том, что «никто не застрахован от того, что клопов можно подцепить где угодно и принести к себе домой». Он также обратился к премьер-министру Франции Элизабет Борн с просьбой организовать конференцию, посвященную решению проблемы.

В чем может быть причина нашествия клопов

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал NEWS.ru, что нашествие постельных клопов во Франции вызвали перенаселение отдельных районов страны и миграция. По мнению специалиста, проблема связана со строительством объектов для летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже.

«Постельные клопы — это социальная проблема: миграция, перенаселение отдельных районов. Клопы не берутся неизвестно откуда, их нужно откуда-то принести. Перед Олимпийскими играми строятся большие объекты, а для этого нужно много рабочей силы. Видимо, человеческий фактор. А условие для их размножения — даже не антисанитария, а перенаселение. Например, в общежитии, в комнате. Это способствует увеличению популяции постельных клопов», — пояснил врач.

Как бороться с постельными клопами

По словам Михаила Шелякова, постельных клопов очень сложно вывести. Он отметил, что этим занимаются специалисты, которые предпринимают «по-настоящему драконовские меры».

«Диван такой лучше вообще выбросить, их излюбленные места нужно обрабатывать химикатами — занимаются этим специальные службы. Меры принимаются драконовские — ненужное выбрасывается, остальные вещи обрабатываются, причем средства могут частично привести имущество в негодность», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что особенно сложно вывести клопов в старых квартирах, поскольку в таких помещениях много щелей, где насекомые могут прятаться.

Врач-эпидемиолог Вадим Покровский сообщил, что клопы любят теплые условия и не терпят низких температур.

«Раньше их специально оставляли на морозе на некоторое время, чтобы они погибли. К счастью, они не замечены в том, чтобы распространять какие-то болезни», — сказал специалист.

Он добавил, что клопы отличаются высокой живучестью и могут обходиться без еды несколько месяцев. Чтобы избавиться от них, приходится прибегать к сильнодействующим химическим средствам дезинсекции, применение которых подразумевает даже закрытие отелей или временный отъезд из квартиры.

Может ли французская эпидемия клопов начаться в РФ

Михаил Шеляков считает, что клопы из Франции могут добраться до России. По его словам, российские болельщики могут поехать на летние Олимпийские игры в Париж в 2024 году и привезти с собой оттуда этих насекомых.