Что ни в коем случае нельзя делать стюардессе: видео
Одна из самых романтичных, на первый взгляд, профессий — бортпроводник. Только подумайте, очаровательные стюардессы в строгих костюмах и с яркой помадой каждый день приезжают в аэропорт с маленьким чемоданчиком в руке, чтобы куда-нибудь улететь... Это ли не мечта?
Конечно, у профессии стюардессы есть очевидные плюсы: много путешествий, хороший отпуск и всегда элегантный образ. Однако в реальной жизни профессия бортпроводницы несет много запретов, например, им запрещено делать татуировки.
Смотрите видео пользовательницы TikTok @vichok05, которая
на своем опыте рассказывает о том, чего нельзя делать стюардессам.
Ранее мы писали о том, какие сложности случаются на работе у бортпроводников.
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