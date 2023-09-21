Одна из самых романтичных, на первый взгляд, профессий — бортпроводник. Только подумайте, очаровательные стюардессы в строгих костюмах и с яркой помадой каждый день приезжают в аэропорт с маленьким чемоданчиком в руке, чтобы куда-нибудь улететь... Это ли не мечта?

Конечно, у профессии стюардессы есть очевидные плюсы: много путешествий, хороший отпуск и всегда элегантный образ. Однако в реальной жизни профессия бортпроводницы несет много запретов, например, им запрещено делать татуировки.

Смотрите видео пользовательницы TikTok @vichok05, которая

на своем опыте рассказывает о том, чего нельзя делать стюардессам.