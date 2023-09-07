Многие пассажиры предпочитают бронировать в самолете места у окна, чтобы смотреть в окно и находится подальше от прохода. Но на самом деле, самые функциональные кресла находятся как раз там.

Пассажиры, сидящие у прохода, могут легко выходить при необходимости, не беспокоя соседей. Также на таких местах появляется возможность вытянуть в проход ноги.

Многие не любят крайние кресла из-за неудобного зафиксированного подлокотника. Однако есть один секретный способ, который позволяет этому "неподвижному" подлокотнику подниматься.

У крайнего подлокотника кнопка, которая позволяет его поднять, находится не сбоку, а снизу почти рядом со спинкой. Чтобы его поднять, нужно нащупать кнопку или рычаг, спрятанную у шарнира и нажать на нее.

Этот лайфхак обеспечит пассажирам свободу передвижения, благодаря чему путешествие станет намного приятнее.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Aeroriska.