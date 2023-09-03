Зачем самолету буксировка

Многие не раз задавались вопросом, почему самолету в некоторых случаях требуется буксировка и почему он не может проехать по территории аэропорта самостоятельно. "Рамблер" решил поискать ответы на эти вопросы. В этом материале мы расскажем, почему буксир – порой необходимость.

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Несмотря на то, что некоторые самолеты имеют возможность сдавать назад, – это не лучший вариант, и на то есть сразу несколько причин. Во-первых, при движении назад пилот не может видеть всей картины – обзора недостаточно, а, значит, это небезопасно. Во-вторых, движение самолета осуществляется за счет тяги двигателей, вектор которой направлен вперед, а при движении назад реверсивная струя турбоактивного двигателя способна поднять в воздух многое из того, что находится на земле, что может привести к попаданию всякого рода мелочей в турбины самолета.

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Словом, этот процесс просто-напросто небезопасен и грозит поломками воздушному судну. Помимо того, далеко не все модели авиалайнеров в принципе способны сдавать назад.

Однако есть ситуации, при которых передвижения по территории аэродрома самолету просто необходимы, например, если посадка совершена в одном терминале, а вылет состоится из другого, или в том случае, если борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Во всех этих ситуациях на помощь приходит тягач. В процессе буксировки самолета задействовано большое количество людей и техники – водители, механики, сотрудники авиакомпании и персонал аэропорта, пилоты и диспетчеры. Чаще всего используется жесткая сцепка, однако бывает и такое, что к носовой стойке шасси крепится гибкий тросс.

За процессом внимательно наблюдают члены бригады, так как крайне важно, чтобы огромный по своим размерам лайнер не зацепил и не повредил во время буксировки другие самолеты или элементы инфраструктуры воздушной гавани.