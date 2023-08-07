Турагент объяснила, как не помять вещи в чемодане

Турагент Елена Ляшенко раскрыла в соцсетях удивительный способ складывания одежды в чемодан перед поездкой. На видео девушка показала лайфхак, который поможет избежать смятия вещей по приезду.

Так, турагент сложила вещи на пол таким образом, чтобы они наслаивались друг на друга, а в самом низу лежали длинные вещи вроде платьев, а сверху "короткие" — например, платья и сорочки, а сверху оказались майки, топы, футболки и шорты.

Каждая вещь при этом должна быть направлена в противоположную от предыдущей сторону, а рукава расправлены. Когда все вещи оказались на полу, девушка сложила все рукава к центру, заправила под них низ одежды и поместила сверток в чемодан.

Турагент отметила, что складывает вещи так, когда знает, что в поездке у нее не будет возможности использовать утюг. Пользователи оценили лайфхак и отметили, что попробуют его в следующей поездке.