5 ошибок при сборе чемодана, которые могут испортить поездку

Сборы вещей в дорогу – дело ответственное. Какие ошибки не стоит допускать при наполнении чемодана – в материале "Рамблера".

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Сомнения

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Прежде всего важно понимать, какие из них действительно вам пригодятся. Не стоит, например, занимать место в багаже неудобной одеждой, которой посчастливится быть надетой пару раз ради красивых фотографий. Самый оптимальный вариант для путешественников – заранее составить список вещей, проанализировать его и вычеркнуть те позиции, которые вызывают сомнения. В противном случае одежда может провисеть в шкафу весь отдых, лишний раз измяться, утратить свежесть или, что самое обидное, остаться забытой в номере и при этом ни разу не надетой.

В последнюю минуту

Но не так страшно перегрузить сумки, как начать собирать их в последний момент перед дорогой. В данной ситуации можно не просто набрать ненужных вещей, но и забыть положить необходимые. Даже если вам кажется, что вы продумали содержимое чемодана и успеете наполнить его за 15 минут перед приездом такси, лучше не испытывать себя. Например, на любимой толстовке может затаиться пятно, и придется срочно менять ее на другую. Или же при сборах сломается молния на сумке: тогда потребуется найти чемодан на замену. Все это грозит опозданием в аэропорт и на свой рейс.

Погода

Одно из базовых правил для всех путешественников – проверять погоду на те даты, в которые планируется пробыть в пункте назначения. Даже если в нем 365 дней в году стоит теплая солнечная погода, это не означает, что именно в ваш приезд не ожидаются осадки или аномальное похолодание. Лучше отслеживать прогнозы метеорологов, чем мерзнуть весь отдых либо тратить деньги на покупку теплых вещей.

Рулоны

Опытные туристы зачастую советуют скручивать вещи в валики, так как данный способ складывания позволяет избежать сильных заломов и складок на одежде. Этот прием может избавить вас от траты лишнего времени на глажку и отпаривание. К тому же не во всех отелях получится раздобыть утюг, а ходить в мятом – далеко не лучший вариант.

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