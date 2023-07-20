Как уложить вещи в чемодан, чтобы они не помялись: инструкция
Картину, корзину, картонку и маленькую собачонку… Когда собираешься в путешествие, хочется не только взять с собой все, но и привезти в относительно приемлемом виде, а не как обычно.
«Рамблер» делится лайфхаками, как ничего не забыть, аккуратно сложить и легко найти любые вещи в чемодане.
Первое, что нужно сделать, - составить список, но не вещей, а ситуаций, в которых вы можете оказаться. Например, вы планируете ходить на пляж, гулять по набережной, ужинать в ресторане, ездить на экскурсии и так далее. В каждой ситуации одеваться нужно по-разному, соответственно нужно заранее продумать, в чем вы будете ходить к морю, а в чем на прогулку по городу. После этого можно составлять второй список – необходимых вещей. И только теперь можно приступать к сбору чемодана.
Далее действуйте по пунктам.
- Носки сверните в небольшие рулоны и компактно уложите в закрытую обувь, которую с собой везете. Чтобы сэкономить место в чемодане, крупную обувь, вроде ботинок и кроссовок, лучше не складывать парой, а положить каждый ботинок в отдельный мешок и уложить по бокам чемодана подошвой к стенке.
- Теперь одежда. Главный принцип компактного хранения – все, что можно свернуть в рулон, нужно свернуть в рулон. При таком способе складывания одежда действительно меньше мнется, но чудес ждать не стоит. Сразу после заселения в отель повесьте одежду на плечики.
- Разместите более тяжелые предметы, такие как обувь или книги, в нижней части чемодана. Это поможет распределить вес равномерно, более легкие вещи не помнутся.
- Хрупкие предметы стоит перевозить в отдельных мешочках, которые дополнительно можно обернуть футболкой или полотенцем.
- Для косметики возьмите комплект дорожных контейнеров, чтобы не возить с собой полноразмерные флаконы и банки.
- Не забудьте закрепить ремешки внутри чемодана, чтобы предотвратить перемещение вещей во время перевозки.
- Для толстых свитеров, толстовок и курток можно использовать вакуумные пакеты, которые помогут уменьшить объем одежды и сэкономить место.