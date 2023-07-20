Как уложить вещи в чемодан, чтобы они не помялись: инструкция

Картину, корзину, картонку и маленькую собачонку… Когда собираешься в путешествие, хочется не только взять с собой все, но и привезти в относительно приемлемом виде, а не как обычно.

Первое, что нужно сделать, - составить список, но не вещей, а ситуаций, в которых вы можете оказаться. Например, вы планируете ходить на пляж, гулять по набережной, ужинать в ресторане, ездить на экскурсии и так далее. В каждой ситуации одеваться нужно по-разному, соответственно нужно заранее продумать, в чем вы будете ходить к морю, а в чем на прогулку по городу. После этого можно составлять второй список – необходимых вещей. И только теперь можно приступать к сбору чемодана.