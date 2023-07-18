Лучшие пляжи в Сочи: обзор бесплатных, диких и платных пляжей

В Сочи хорошо в любое время года, но для большинства людей любимым по-прежнему остается лето. Причем отдыхать можно каждый день в новом месте, главное – знать, где какие пляжи в Сочи располагаются и выбирать лучшие для себя.

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«Рамблер» рассказывает, какие пляжи пользуются у туристов наибольше привлекательностью.

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Почему все любят Сочи

Сочи известен своими курортными возможностями, включая пляжи, горнолыжные курорты и спа-центры. Многие люди едут в Сочи, чтобы насладиться отдыхом и развлечениями на природе.

Сочи расположен в живописном месте на Черноморском побережье и окружен горами Кавказа. Здесь можно увидеть красивые пейзажи, водопады, горные озера и национальные парки.

После Олимпиады Сочи стал популярным местом для проведения различных спортивных событий и соревнований. Многие люди едут сюда, чтобы посмотреть или принять участие в спортивных мероприятиях.

В Сочи есть множество музеев, театров и исторических достопримечательностей, которые привлекают любителей культуры и истории. Многие люди едут в Сочи, чтобы познакомиться с местной культурой и историей.

В Сочи умеренный климат с мягкой зимой и теплым летом. Это делает его привлекательным местом для отдыха в любое время года.

Какой пляж лучше – песчаный или галечный

Большинство пляжей в Сочи галечные, но также есть смешанные и песчаные. Какой пляж лучше - песчаный или галечный, зависит от предпочтений каждого отдыхающего. Вот некоторые факторы, которые могут помочь вам сделать выбор:

Комфорт. Песчаные пляжи обычно более комфортны для отдыха, так как песок мягкий и приятный.

Глубина. На песчаных пляжах чаще всего более мелкое море, что подходит для семей с детьми. На галечных пляжах море глубже и больше волн, что привлекает любителей виндсерфинга и других водных видов спорта.

Пейзаж. Галечные пляжи кажутся более живописными благодаря камням и скалам, в то время как песчаные пляжи могут быть более однообразными.

Самые популярные пляжи

«Чайка»

Довольно широкий пляж располагается в Адлере и вытянут почти километр в длину, поэтому здесь всем хватает места. Оснащен волнорезами, а на берегу есть все, что может потребоваться туристу: продукты, лежаки, магазины, кафе, а также катамараны, скутеры, катера и «бананы».

«Имеретинский»

Здесь чаще собираются любители активного отдыха и пляжных вечеринок. На спортивных площадках можно поиграть в волейбол или футбол. Пляж также оборудован шезлонгами, кабинками, душевыми и уборными.

«Ривьера»

rivierabeach.ru

Этот пляж получил престижную награду – «Голубой флаг». На пляже есть и песчаный участок, и галечный. Для детей здесь есть детская площадка, спортивная зона и веревочный парк. Также пляж оснащен питьевыми фонтанами, лежаками, бунгало, медицинским пунктом, магазинчиками и кафе.

«Звездный»

zvezdny.biz

Расположен на территории одноименного отеля, но войти сюда могут все желающие, правда за аренду оборудования придется заплатить. Сюда можно приходить на целый день, здесь есть кафе, детская площадка, тренажерный зал и даже сауна.

«Солнечный»

Не самый широкий пляж, но зато с широкой лестницей, спускающейся к морю. С обеих сторон пляж ограничен волнорезами. На пляже есть площадка для детей. Шездонги можно взять в аренду.

«Маяк»

mayakbeach.ru

Один и самых популярных пляжей, рядом с которым располагается важная сочинская достопримечательность - маяк с богатой историей. Вход в море достаточно пологий, везде мелкая галька, детям и чувствительным взрослым можно взять специальную обувь. На пляже есть вся инфраструктура, рядом множество кафе и ресторанов.

«Приморский»

mayakbeach.ru

Располагается поблизости от набережной Зимнего театра. Есть развлечения для детей и взрослых. Пляж оснащен пунктами проката водного транспорта, душевыми кабинками и туалета. Спуститься к пляжу можно бетонной лестнице.

Пляж имени Мориса Тореза

morisatoreza.ru

Не слишком длинный, зато достаточно широкий. Пляж галечный, для удобства перемещения оборудован деревянными дорожками. Для детей создана отельная зона, где они могут купаться. Вся необходимая инфраструктура есть.

«Светлячок»

Чистый, но маленький пляж. Галька мелкая, а дно песчаное, поэтому можно ходить босиком, если захочется. Достаточно пологий вход в воду, что делает его удобным для детей и пожилых людей. Из инфраструктуры: кафе, шезлонги, душевые кабинки и туалеты.

«Ласточка»

На этом пляже чаще отдыхают местные жители, отелей здесь мало, но есть апартаменты и гостевые дома. Туристов здесь соответственно тоже не так много. Пляж считается диким, но все необходимое здесь есть. Вход достаточно пологий, что будет удобно для детей.

Что взять с собой на пляж

Когда вы идете на пляж, вам может понадобиться следующее:

Пляжное полотенце или покрывало. Зонтик или навес для создания тени. Солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей. Шляпа или кепка для защиты головы от солнца. Солнечные очки для защиты глаз от яркого солнца. Небольшой перекус: орешки, печенье. Вода. Пляжные игрушки – мячи, лопатки, формочки, ведерко – для детей на пляже. Купальник или плавки. Их должно быть несколько, чтобы успевали просушиваться. Книги, журналы или настольные игры, если вы идете на пляж надолго.

В какие часы можно загорать