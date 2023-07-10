Эксперты объяснили, как помочь тонущему человеку

О том, что делать, если на ваших глазах тонет человек, изданию «МегаТюмень» рассказали специалисты.

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Для начала эксперты советуют убедиться, что человек действительно тонет. Можно задать нуждающемуся, по вашему мнению, в помощи любой вопрос: тонущий разговаривать вряд ли сможет. Определить, что человек тонет, можно и по его внешнему виду: тонущий жадно хватает ртом воздух, часто погружается под воду, у него испуганный взгляд, он пытается «зацепиться» руками за воду.

При обнаружении тонущего, необходимо немедленно сообщить об этом спасателям, позвонить в экстренные службы. Если пострадавший находится не слишком далеко от берега, нужно бросить ему спасательный круг, в случае же, если инцидент произошел на глубине, тонущему можно кинуть спасательный жилет, надувной матрас или другие средства, которые помогут удержаться на плаву.