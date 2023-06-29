Самые опасные медузы, которые живут в море

В морях обитает очень много различных организмов, которые взаимодействуют с человеком в том числе. Некоторые из них могут быть действительно опасны, и пример этому — медузы.

© Wikipedia.org

Самое большое количество медуз, как правило, отмечается в период с начала июля до конца августа. В этот момент они приплывают к берегу и могут быть опасны для людей. О том, от каких видов стоит держаться подальше, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Морская оса

wikipedia.org

Эти медузы обитают преимущественно в Тихом океане, но их также можно встретить в тропических морях. Довольно часто они приплывают к берегу Таиланда, Вьетнама, Индонезии и Китая. Опасность медузы заключается в большом количестве яда и в том, что заметить ее в воде — практически невозможно. Дело в том, что Ируканджи прозрачны и имеют лишь бледно-голубой цвет, который растворяется в воде.

Щупальца медузы покрыты большим количеством клеток, способных выпускать один из самых смертельных ядов. Спустя первые несколько секунд после ожога у человека появляется мучительная боль и жжение. Этот яд поражает нервную систему, сердце и кожу. После контакта с этой медузой человек может умереть через три минуты, если ему не введут противоядие.

Ируканджи

GondwanaGirl/wikipedia.org

Чаще всего Ируканджи можно встретить на австралийском побережье, но иногда она заплывает в воды Японии, Китая, Индонезии и Таиланда. Это — очень маленькая медуза, ее длина не превышает 30 миллиметров. Заметить ее в воде просто невозможно. Однако несмотря на маленький размер она очень ядовита. Ее укус вызывает головную боль, гипертонию, тошноту и рвоту. Если не оказать пострадавшему помощь, то контакт с Ируканджи оборачивается отеком легких и последующим летальным исходом.

Португальский кораблик

Еще одна медуза, которая появляется преимущественно в тропиках. Из-за ее нашествия часто летом закрывают некоторые пляжи Таиланда. Дело в том, что контакт с португальским корабликом может обернуться сильнейшим ожогом, параличом и летальным исходом.