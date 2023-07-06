Тревел-блогер посоветовал, как выстроить прогулку на лодке

Круизы и лодочные путешествия становятся все более популярными. Какие маршруты наиболее популярны и интересны, "Вечерней Москве" рассказал блогер Александр Журавлев.

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В Москве, по его словам, водную прогулку можно устроить в Лианозовском, Воронцовском парках, на "Ангарских прудах". Есть возможность отправиться в мини-путешествие в пределах Голицынского и Пионерского прудов (Парк Горького).

Среди масштабных туров, которые удивят даже бывалых путешественников, маршрут "Кругосветка". Он длится две недели, и за это время путешественники преодолевают 2000 километров. Путь начинается и завершается в одной и той же точке. За прогулку ее участники успевают побывать примерно в восьми регионах России.

Поездка начинается в Долгопрудном и проходит через Икшу, Дубну, Волгу, Рыбинск, Кострому, Ярославль, Нижний Новгород, Рязань, Коломну, а затем через центр Москвы участники заплыва попадают в начальную точку маршрута. Эту водную прогулку называют вторым "Золотым кольцом".