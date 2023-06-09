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Что происходит после сдачи багажа: видео

Чемоданам приходится проделать длинный путь, прежде чем они окажутся в самолете.

После того, как вы сдали свой багаж при регистрации на рейс, он отправляется в специальное помещение, где проходит процедуру сканирования и проверки на наличие запрещенных предметов.

Когда досмотр будет окончен, чемоданы отправятся на сортировку.

Чтобы багаж попал именно на свой рейс, с него считывают штрихкод, прикрепленный ранее на стойке регистрации. Поэтому важно перед полетом очистить свой чемодан от старых бирок, так как при сканировании неправильного кода система не сможет определить рейс.

Далее багаж передвигается на посадочную площадку, где он загружается в специальные контейнеры, которые затем поднимаются на борт самолета.

Процесс обработки багажа на рейсе является сложным и тщательно контролируется, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и их имущества.

Путешествие чемодана к самолету восхитило пользователей TikTok

Об этом рассказал блогер @Marleremintravel.

Ранее мы писали о том, как не опоздать на самолет.

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