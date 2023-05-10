Житель Великобритании опубликовал в TikTok ролик о путешествии собственного чемодана от стойки регистрации к самолету и снискал популярность в сети. Автором видео заинтересовались журналисты Daily Mail.

Томас Миллер прикрепил камеру к чемодану в аэропорту. Полученные кадры он смонтировал в ролик с наложенной музыкой. Уже сейчас его видео набрало более 16 миллионов просмотров.

На кадрах видно, как чемодан Томаса двигается по конвейерной ленте, по пути делая несколько поворотов. После багаж забрал один из сотрудников аэропорта. После чемодан поместили к остальным сумкам – перед погрузкой в самолет.