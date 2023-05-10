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Пассажир оставил камеру на чемодане и показал в TikTok, какой путь проходит багаж

Житель Великобритании опубликовал в TikTok ролик о путешествии собственного чемодана от стойки регистрации к самолету и снискал популярность в сети. Автором видео заинтересовались журналисты Daily Mail.

Томас Миллер прикрепил камеру к чемодану в аэропорту. Полученные кадры он смонтировал в ролик с наложенной музыкой. Уже сейчас его видео набрало более 16 миллионов просмотров.

На кадрах видно, как чемодан Томаса двигается по конвейерной ленте, по пути делая несколько поворотов. После багаж забрал один из сотрудников аэропорта. После чемодан поместили к остальным сумкам – перед погрузкой в самолет.

5 бесполезных вещей в багаже, которые вряд ли понадобятся

В комментариях зрители выразили восхищение роликом Томаса, отмечая, что это «шокирующее зрелище». Но нашлись и те, кого видео разочаровало. Некоторым зрителям хотелось увидеть «драму».

Ранее «Рамблер» писал, как получить компенсацию за поврежденный багаж.

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