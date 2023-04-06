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34 минуты назад

5 бесполезных вещей в багаже, которые вряд ли понадобятся на отдыхе

Мира Маркина

Часто, собираясь на отдых, мы составляем целый список необходимых вещей, которые следует упаковать в чемодан. Многие люди в попытке обезопасить себя от разного рода неожиданностей, отправляют в багаж вещи, которые, на самом деле, с легкостью можно оставить дома.

5 бесполезных вещей в багаже, которые вряд ли понадобятся
Фото: UnsplashUnsplash

В результате чемодан еле закрывается, становится буквально неподъемным, а нам все кажется, что мы точно что-то забыли. Стоит пересмотреть свое отношение к багажу.

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О том, какие вещи на отдыхе вам точно не понадобятся, если вы планируете остановиться в отеле, читайте в материале «Рамблера».

Полотенца

Часто банное полотенце мы кладем в чемодан просто по привычке или опасаясь, а вдруг там, куда мы едем, его не будет. Забудьте про страхи и смело оставляйте полотенца дома: в ванной комнате любого отеля они есть. А в вашем чемодане освободится место.

Фен и плойка для волос

Чаще всего фен также можно найти в ванной комнате любого отеля. Но даже если среди предоставляемых гаджетов его не окажется, небо на землю не упадет, согласитесь. Положа руку на сердце, ответьте себе, сколько раз вы делали себе укладку во время отпуска на море? Дайте волосам отдохнуть и оставьте гаджеты для укладки дома. Вашим волосам вполне будет достаточно лишь расчески.

Зонт

Да, конечно, погоду предугадать невозможно и от дождливых дней в отпуске вас никто не застрахует. Но вряд ли ливни зарядят на все дни вашего отпуска (если, конечно, вы не планируете ехать куда-то в сезон дождей), а пару дней ненастья вполне можно переждать в отеле или обойтись дождевиком, который точно займет в вашем багаже намного меньше места.

Утюг

Даже небольшой походный утюг или отпариватель займет в чемодане довольно много места и прибавит багажу вес. Признайтесь себе, вы точно не сможете от него отказаться? Вряд ли на отдыхе вам захочется заниматься глажкой. Тем более, что во многих отелях за небольшую плату предоставляют эту услугу. Или в крайнем случае предложат воспользоваться имеющимися в наличии гладильной доской и утюгом.

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Фотоаппарат

Никто не спорит, что красивые фотографии непременно стоит привезти из отпуска. Но большая фотокамера пригодится лишь в том случае, если вы профессиональный фотограф. В остальных же случаях обременять себя этим гаджетом не стоит: отличные снимки можно вполне сделать и на смартфон.

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