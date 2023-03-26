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3 часа назад

Туристка одна объездила 22 страны и назвала предметы, без которых не обойтись

Диана Товсепова

За последние 10 лет Николь Джордан объездила 22 страны в одиночку. Жизнь без рюкзака в течение нескольких недель и месяцев позволила ей отточить свои навыки упаковки вещей и убедиться, что она не берет с собой слишком много и не забывает ничего необходимого .

Туристка одна объездила мир и назвала предметы, без которых не обойтись
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Николь составила список вещей, которые она никогда не оставляет дома, независимо от места назначения ее путешествия. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Рюкзак

Николь советует брать с собой 55-литровый рюкзак в качестве основного багажа .

Это делает жизнь намного проще, когда я путешествую по нескольким местам, так как дойти до автобусной остановки, доехать до аэропорта или прогуляться по городу гораздо проще с рюкзаком, чем с чемоданом.

55-литровый рюкзак также отлично подходит для авиаперелетов. Он соответствует требованиям многих авиакомпаний к ручной клади, что может сэкономить много денег.

Полотенце из микрофибры

Николь расскажет, что сможет свернуть свое компактное полотенце из микрофибры в цилиндр размером с бутылку с водой.

Она берет его с собой в каждую поездку, будь то отдых на пляже, поход к озеру или пикник в городе.

Эти полотенца легкие и сохнут быстрее, чем обычные банные полотенца. Благодаря удобному размеру его легко положить в рюкзак перед путешествием.

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Аптечка

Аптечка первой помощи – незаменимая вещь в путешествии.

С собой лучше иметь обезболивающие, жаропонижающие, что-то от простуды, от изжоги, тошноты, активированный уголь и другие лекарства, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни. Кроме того, это избавляет от необходимости бегать и искать их в поездках.

Бинты, пластыри, спиртовые салфетки, марля — тоже необходимые вещи.

Также Николь советует иметь при себе переносное зарядочное устройство, электронную книжку, многоразовые бутылки для воды и спутниковое устройство, чтобы отправлять текстовые сообщения и общаться без сотовой связи.

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