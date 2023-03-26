Туристка одна объездила мир и назвала предметы, без которых не обойтись

За последние 10 лет Николь Джордан объездила 22 страны в одиночку. Жизнь без рюкзака в течение нескольких недель и месяцев позволила ей отточить свои навыки упаковки вещей и убедиться, что она не берет с собой слишком много и не забывает ничего необходимого .
Николь составила список вещей, которые она никогда не оставляет дома, независимо от места назначения ее путешествия. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
Николь советует брать с собой 55-литровый рюкзак в качестве основного багажа .
Это делает жизнь намного проще, когда я путешествую по нескольким местам, так как дойти до автобусной остановки, доехать до аэропорта или прогуляться по городу гораздо проще с рюкзаком, чем с чемоданом.
55-литровый рюкзак также отлично подходит для авиаперелетов. Он соответствует требованиям многих авиакомпаний к ручной клади, что может сэкономить много денег.
Николь расскажет, что сможет свернуть свое компактное полотенце из микрофибры в цилиндр размером с бутылку с водой.
Она берет его с собой в каждую поездку, будь то отдых на пляже, поход к озеру или пикник в городе.
Эти полотенца легкие и сохнут быстрее, чем обычные банные полотенца. Благодаря удобному размеру его легко положить в рюкзак перед путешествием.
Аптечка первой помощи – незаменимая вещь в путешествии.
С собой лучше иметь обезболивающие, жаропонижающие, что-то от простуды, от изжоги, тошноты, активированный уголь и другие лекарства, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни. Кроме того, это избавляет от необходимости бегать и искать их в поездках.
Бинты, пластыри, спиртовые салфетки, марля — тоже необходимые вещи.
Также Николь советует иметь при себе переносное зарядочное устройство, электронную книжку, многоразовые бутылки для воды и спутниковое устройство, чтобы отправлять текстовые сообщения и общаться без сотовой связи.