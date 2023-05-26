Во время отпуска никто не застрахован от плохого самочувствия и несчастных случаев.

На странице @Chiko_travel рассказали, как вести себя в ситуации, если вы или ваш ребенок заболел.

Бронируя отдых по тур-пакету, убедитесь, что в ваш договор включена медицинская страховка. Если вы планируете путешествие за границу самостоятельно, то не забудьте оформить перед выездом страховку на срок путешествия. В случае болезни или несчастного случая она поможет покрыть расходы на медицинское обслуживание.

При плохом самочувствии во время путешествия следует предпринять следующие шаги:

1. Свяжитесь с медицинской службой, указанной в вашей страховке. Обычно это номер телефона, который указывается на карте страховки или в договоре.

2. Расскажите о своей болезни и предоставьте информацию о месте, где вы находитесь. Медицинский работник поможет вам.

3. Если вы получаете медицинскую помощь, сохраняйте все чеки и документы, связанные с лечением. Они могут понадобиться для получения возмещения расходов по страховке.

Важно помнить, что каждая страховая компания имеет свои правила и процедуры для возмещения расходов по медицинскому лечению во время путешествия. Поэтому перед поездкой необходимо внимательно изучить условия вашей страховки и убедиться, что она покрывает все возможные медицинские расходы во время путешествия.

Подробнее о том, что делать, если вы заболели в путешествии, смотрите в видео.