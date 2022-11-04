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3 часа назад

Чем чаще всего болеют стюардессы

Даша Краснова

Работа стюардессы дает возможность увидеть весь мир, но безопасной назвать ее нельзя. "Рамблер" выяснил, чем чаще всего болеют стюардессы.

Чем чаще всего болеют стюардессы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Исследования доказывают, что у стюардесс выше риск развития рака молочной железы. Особенно это касается тех из них, кто работает в ночную смену. При искусственном освещении, это подавляет выработку гормона мелатонина, это и повышает риски.

Также причина в ионизирующем излучении, которое на высоте немного выше, чем на земле. К слову, члены экипажа подвергаются облучению даже большему, чем ядерные энергетики. Поэтому эксперты советуют реже летать на дальних рейсах и избегать маршрутов, которые пролегают через полюсы.

Работа в авиации также связана с постоянным шумом и грозит ухудшением слуха. В среднем при взлете шум достигает 65 децибел, во время полета — 80–85 дБ, при приземлении — 75–80 дБ. Опасным считается воздействие 85 дБ в течение 8 часов или больше. Поэтому стюардессам нужно стараться не находиться в самых шумных местах или использовать беруши.

Зачем стюардессы пристально осматривают нас во время посадки

Не менее часто члены экипажа болеют инфекциями, которые распространяют другие люди через предметы или воздух. Поэтому важно чаще мыть руки, особенно после контакта с другими и не касаться руками лица.

Боль в спине, шее, руках и ногах сопровождает большинство бортпроводников. К таким симптомам приводит большое количество однотипных повторяющихся движений и продолжительное нахождение в неудобной позе.

У стюардесс даже могут быть проблемы с зачатием из-за ненормированного графика, сбоя менструального цикла и овуляции. Хотя, безусловно, все негативные последствия настигают далеко не каждую.Важно не забывать ходить к врачу на профилактические осмотры и брать ответственность за свое здоровье.

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