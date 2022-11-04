Работа стюардессы дает возможность увидеть весь мир, но безопасной назвать ее нельзя. "Рамблер" выяснил, чем чаще всего болеют стюардессы.

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Исследования доказывают, что у стюардесс выше риск развития рака молочной железы. Особенно это касается тех из них, кто работает в ночную смену. При искусственном освещении, это подавляет выработку гормона мелатонина, это и повышает риски.

Также причина в ионизирующем излучении, которое на высоте немного выше, чем на земле. К слову, члены экипажа подвергаются облучению даже большему, чем ядерные энергетики. Поэтому эксперты советуют реже летать на дальних рейсах и избегать маршрутов, которые пролегают через полюсы.

Работа в авиации также связана с постоянным шумом и грозит ухудшением слуха. В среднем при взлете шум достигает 65 децибел, во время полета — 80–85 дБ, при приземлении — 75–80 дБ. Опасным считается воздействие 85 дБ в течение 8 часов или больше. Поэтому стюардессам нужно стараться не находиться в самых шумных местах или использовать беруши.

Не менее часто члены экипажа болеют инфекциями, которые распространяют другие люди через предметы или воздух. Поэтому важно чаще мыть руки, особенно после контакта с другими и не касаться руками лица.

Боль в спине, шее, руках и ногах сопровождает большинство бортпроводников. К таким симптомам приводит большое количество однотипных повторяющихся движений и продолжительное нахождение в неудобной позе.