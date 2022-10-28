Зачем стюардессы пристально осматривают нас во время посадки

Во время посадки стюардессы встречают пассажиров ослепительной улыбкой и доброжелательным приветствием. Но их главная задача в этот момент состоит в другом: тщательно взглядом осмотреть пассажиров. Зачем они это делают, если все досмотры были пройдены до посадки? Разбирался "Рамблер".

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Бортпроводница Кэт Камалани проработала в авиации 12 лет. На своей странице в соцсетях она рассказала, почему стюардессы пристально смотрят на каждого пассажира.

"Когда вы садитесь в самолет, видите наше улыбающееся лицо. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем трудоспособных людей, которые помогут нам в экстренных случаях",

– пояснила Камалани.

Девушка пояснила, что она и ее коллеги прежде всего обращают внимание на потенциальных военных, медсестер, врачей и пожарных.

"Поэтому, если у нас возникнет неотложная медицинская помощь или мы собираемся посадить самолет - мы знаем, кто находится в нашем самолете и может нам помочь",

– подчеркнула Кэт.

Камалани также уточнила, что во время полета бортпроводницы нередко беседуют с пассажирами, чтобы убедиться, что они и впрямь могут оказать помощь в чрезвычайной ситуации.