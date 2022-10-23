Если вы являетесь внимательным пассажиром, вы могли заметить, что бортпроводники всегда держат руки скрещенными за спиной, приветствуя пассажиров и прогуливаясь по салону самолета.

Все мы знаем, что работа бортпроводников сопряжена с множеством обязанностей — от обеспечения чистоты самолета до общей безопасности пассажиров.

И в их обязанности входит держать руки за спиной. Почему так происходит?

В одном из видео в TikTok российская бортпроводница рассказала, что, на самом деле, они скрывают за спиной специальный счетчик.

Бортпроводники используют счетчики, чтобы убедиться, что количество пассажиров, садящихся в самолет, соответствует количеству отсканированных билетов. Это гарантирует точный подсчет, особенно на загруженных рейсах.

Так, их руки спрятаны, чтобы не привлекать лишнего внимания к процессу. Иногда бортпроводники подсчитывают пассажиров после того, как они сядут, а иногда это делается дважды: во время посадки и после посадки.

Смотрите видео, чтобы узнать, как выглядит этот процесс за спиной у стюардессы.