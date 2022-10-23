Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Почему на самом деле стюардессы держат руки за спиной: видео

Диана Товсепова

Если вы являетесь внимательным пассажиром, вы могли заметить, что бортпроводники всегда держат руки скрещенными за спиной, приветствуя пассажиров и прогуливаясь по салону самолета.

Все мы знаем, что работа бортпроводников сопряжена с множеством обязанностей — от обеспечения чистоты самолета до общей безопасности пассажиров.

И в их обязанности входит держать руки за спиной. Почему так происходит?

В одном из видео в TikTok российская бортпроводница рассказала, что, на самом деле, они скрывают за спиной специальный счетчик.

5 неочевидных услуг, которые можно получить в самолете: видео

Бортпроводники используют счетчики, чтобы убедиться, что количество пассажиров, садящихся в самолет, соответствует количеству отсканированных билетов. Это гарантирует точный подсчет, особенно на загруженных рейсах.

Так, их руки спрятаны, чтобы не привлекать лишнего внимания к процессу. Иногда бортпроводники подсчитывают пассажиров после того, как они сядут, а иногда это делается дважды: во время посадки и после посадки.

Смотрите видео, чтобы узнать, как выглядит этот процесс за спиной у стюардессы.

Ранее мы писали о том, как правильно выбрать место в самолете.

Лайфхаки,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители