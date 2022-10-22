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2 часа назад

5 неочевидных услуг, которые можно получить в самолете: видео

Стелла Шмель

Блогер с ником Emifein рассказала в TikTok о различных услугах, которыми пассажиры могут воспользоваться бесплатно на борту самолета.

Так, например, пассажир может попросить дополнительную порцию еды или неограниченное количество напитков. А при плохом самочувствии можно обратиться к бортпроводнику за оказанием медицинской помощи, в самолете всегда присутствует аптечка с базовыми медикаментами.

Стюардесса рассказала, как бесплатно получить “бонусы” на борту

Подробнее об остальных услугах, которыми можно воспользоваться в самолете, смотрите в видео.

Ранее было опубликовано видео с рассказом о том, как правильно выбрать место в самолете.

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