Блогер с ником Emifein рассказала в TikTok о различных услугах, которыми пассажиры могут воспользоваться бесплатно на борту самолета.

Так, например, пассажир может попросить дополнительную порцию еды или неограниченное количество напитков. А при плохом самочувствии можно обратиться к бортпроводнику за оказанием медицинской помощи, в самолете всегда присутствует аптечка с базовыми медикаментами.

Подробнее об остальных услугах, которыми можно воспользоваться в самолете, смотрите в видео.